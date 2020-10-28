قالت: قبل الموعد بـ3 ساعات
وجَّهت الخطوط السعودية، نصيحة مهمة إلى عملائها، بخصوص الحضور إلى المطار قبل موعد إقلاع الطائرة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى ينبغي لي الذهاب إلى المطار قبل رحلتي الدولية؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بضيوف السعودية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «ننصح بالحضور إلى المطار قبل موعد إقلاع الرحلة بثلاث ساعات».
وأضافت: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا، يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».
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كانت هذه تفاصيل خبر تنويه من «الخطوط السعودية» بخصوص الحضور قبل إقلاع الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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