تنويه من «الخطوط السعودية» بخصوص الحضور قبل إقلاع الطائرة

وجَّهت الخطوط السعودية، نصيحة مهمة إلى عملائها، بخصوص الحضور إلى المطار قبل موعد إقلاع الطائرة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى ينبغي لي الذهاب إلى المطار قبل رحلتي الدولية؟».

ورد الحساب الرسمي ‏للعناية بضيوف السعودية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «ننصح بالحضور إلى المطار قبل موعد إقلاع الرحلة بثلاث ساعات».

وأضافت: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا، يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

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