تعويض الـ500 ألف ريال.. «العواد»: قرار مجلس الوزراء درس للعالم

أشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة عواد العواد، بقرار مجلس الوزراء صرفَ 500 ألف ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بسبب فيروس كورونا من السعوديين وغير السعوديين.

وقال العواد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «قرار مجلس الوزراء صرفَ مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بسبب كورونا من السعوديين وغير السعوديين؛ تأكيد جديد لرعاية الدولة كلَّ من يقيم فيها على حد سواء».

وأضاف أنه كذلك تأكيد لحمايتها «حقوق العاملين في القطاع الصحي وذويهم، ودرس جديد للعالم عن ماهية حقوق الإنسان».

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وقرر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، صرف (500.000) ريال لذوي من يُتوفَّى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أم عسكريًّا، سعوديًّا كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتبارًا من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ(الفيروس) في 7/7/1441هـ.

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