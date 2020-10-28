الارشيف / اخبار السعوديه

ضبط 14 مسكنا مُخالفا للعمالة بمكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
نفَّذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة جولات رقابية ضمن الأعمال الرقابيّة للجنة التفتيش على مساكن العمال للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس .

وأكَّدت إدارة مراقبة المواد الغذائية و الأسواق ضبط 14 مسكناً مخالفاً خلال شهر صفر الماضي، مشددةً على أهمية الحفاظ على سلامة العمالة منعاً لتفشي الأمراض، والاهتمام بمعايير النظافة والاشتراطات الصحية لإسكان العُمَّال، والحرص على ألا تكون مساكن العمالة العشوائية بؤراً موبوءةً سواءً داخل الأحياء السكنية أو خارجها.

من جهتها قامت لجنة تنظيم تجارة الحديد المستعمل التابعة للإدارة العامة للمنشآت التجارية، برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة و مشاركة الجهات ذات العلاقة بجولات ميدانية أسفر عنها إغلاق موقع يعمل بدون ترخيص، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف المواد الموجودة وتسليم الموقع لبلدية الشرائع الفرعية لاستكمال الإجراءات النظامية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 14 مسكنا مُخالفا للعمالة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا