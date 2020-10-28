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فيديو.. الزعاق: هذه أفضل الأوقات للغرس والبذر والزرع
تمتد حتى دخول موسم المربعانية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق أن هذه الأيام من كل عام هي أفضل الأوقات للغرس والبذر والزرع.
وأشار الزعاق في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على تويتر إلى أن هذه الأوقات هي أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس وتستمر حتى دخول المربعانية (أي بعد 35 يوماً) مشيرًا إلى أن أول المربعانية في 3 ديسمبر المقبل.
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