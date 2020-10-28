اخبار السعوديه

متمم يناقش النمو الاقتصادي والاستدامة المالية ما بعد كورونا

0 نشر
Almowaten.net 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم متمم يناقش النمو الاقتصادي والاستدامة المالية ما بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-28

متمم يناقش النمو الاقتصادي والاستدامة المالية ما بعد كورونا

عبر لقاء افتراضي بمشاركة خبراء ومختصين

متابعات الخليج 365 - الرياض

يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” (مبادرة وزارة المالية) بالتعاون مع جمعية الاقتصاد لقاءً افتراضيًا بعنوان: “النمو الاقتصادي والاستدامة المالية في فترة ما بعد الجائحة” وذلك مساء اليوم الأربعاء 11 ربيع الأول 1442هـ الموافق 28 أكتوبر 2020م، ضمن جهوده في الإثراء المعرفي في الجانب المالي والاقتصادي.

Advertisements

المشاركة في ملتقى متمم الافتراضي

ويشارك في اللقاء الدكتور سعد الشهراني وكيل وزارة المالية للسياسات المالية والكلية ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، والسيد تيم كالن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المملكة، والدكتور خالد السويلم رئيس مجلس إدارة شركة أشمور للاستثمار وعضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، والدكتورة نوف الشريف اقتصادي أول ونائب رئيس إدارة الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار، ويدير اللقاء الأستاذ محمد البيشي الصحفي الاقتصادي، ويناقش ضيوف اللقاء تأثير الجائحة على النمو الاقتصادي العالمي والاستدامة المالية، والإشادة بالنظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة، بالإضافة إلى التطرق لما بعد الجائحة من فرصٍ وتحديات.

تعزيز الشراكات التواصلية

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية لتعزيز الشراكات التواصلية، وجمع ونشر المعلومات بوسائل مبتكرة لإثراء المعرفة، وقد شهد هذا العام إطلاق استراتيجيته الجديدة 2020- 2025 لتلبية توقعات المرحلة المقبلة بوصفه منصة للتواصل التشاركي مع أصحاب المصلحة.

شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متمم يناقش النمو الاقتصادي والاستدامة المالية ما بعد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا