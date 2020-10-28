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تحذير من إمارة القصيم بشأن كورونا
يجب تجنب المصافحة والاتصال المباشر
متابعات الخليج 365 - القصيم
شددت إمارة منطقة القصيم على ضرورة تجنب المصافحة والاتصال المباشر لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.
وقالت الإمارة عبر حسابها بموقع تويتر: للوقاية من فيروس كورونا، تجنب المصافحة والاتصال المباشر لتحمي نفسك وعائلتك ومجتمعك”.
ويوم أمس، أعلنت شرطة المنطقة تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأكدت الشرطة أنه يجرى العمل على تطبيق العقوبة المقرره نظامًا، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.
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