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كشف مدير عام البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، المهندس عبدالله الأحمري، أن منطقة الجوف تتمتع بميزة خاصة بين مناطق المملكة في عملية تزاوج النحل وخصوبتها؛ موضحًا أن معظم نحالي المملكة يتوافدون على المنطقة لإدراكهم هذه الميزة.
وقال "الأحمري": إن منطقة الجوف تنتج 28 طنًّا من العسل سنويًّا، وإن نوعية الإنتاج بالجوف تختلف؛ حيث إن هناك عسل "البرسيم والسدر، والقرع، والحمضيات" ويوجد تنوع كبير من حيث إنتاج العسل.
وأشار إلى أن موائد الجوف لا تخلو من هذا الإنتاج المتنوع.
ويستعد قرابة 140 نحالًا في منطقة الجوف لتسويق منتجاتهم من العسل في مهرجان "أيام العسل"، الذي ينطلق غدًا الخميس 29 أكتوبر، بمدينة المعارض على طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة دومة الجندل.
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 12:41 PM
140 من أبنائها سيسوّقون منتجاتهم في مهرجان "أيام العسل"
كشف مدير عام البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، المهندس عبدالله الأحمري، أن منطقة الجوف تتمتع بميزة خاصة بين مناطق المملكة في عملية تزاوج النحل وخصوبتها؛ موضحًا أن معظم نحالي المملكة يتوافدون على المنطقة لإدراكهم هذه الميزة.
وقال "الأحمري": إن منطقة الجوف تنتج 28 طنًّا من العسل سنويًّا، وإن نوعية الإنتاج بالجوف تختلف؛ حيث إن هناك عسل "البرسيم والسدر، والقرع، والحمضيات" ويوجد تنوع كبير من حيث إنتاج العسل.
وأشار إلى أن موائد الجوف لا تخلو من هذا الإنتاج المتنوع.
ويستعد قرابة 140 نحالًا في منطقة الجوف لتسويق منتجاتهم من العسل في مهرجان "أيام العسل"، الذي ينطلق غدًا الخميس 29 أكتوبر، بمدينة المعارض على طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة دومة الجندل.
، مدير "بيئة الجوف": لهذا السبب يتوافد نحّالو المملكة على المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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