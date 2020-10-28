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تساءل والد الطفل الراحل محمد توفيق، ذي الثمانية أعوام، عن معاملة ابنه التي تدور في أروقة الهيئة الشرعية، طيلة هذه الفترة، وسبب عدم البتّ فيها وإصدار الحكم بحق المتسبّب في وفاة ابنه بتاريخ 12 / 12 / 1439 هـ.
وقال والد الطفل محمد توفيق لـ"الخليج 365": إنني أناشد مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، ووزير الصحة، محاسبة المتسبّب في تعطيل إصدار الحكم من الهيئة الشرعية في قضية وفاة ابني طيلة المدة الماضية.
وأضاف: خلال تلك المدة وأنا أتردّد بالاتصال ومرة بالوصول لكن دون جدوى، حيث لم أحصل على تاريخ ثابت يتم فيه إنصافي وأم طفلي، من المتسبّب في وفاته، بعد قضاء الله وقدره.
وكانت "الخليج 365" قد تناولت قضية الطفل قبل سنتين تحت عنوان "مواطن: مستوصف في الشرائع يتسبّب في وفاة ابني.. و(صحة مكة) تحقق".
ونشرت الصحيفة تقريرًا آخر قبل عام، يناشد فيه الأب، البتّ في قضية ابنه، بعنوان "والد (ضحية مستوصف الشرائع): 9 أشهر ولم يُحسم ملف ابني".
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 12:24 PM
أكّد لـ "الخليج 365" أنه ينتظر محاسبة المتسبّب في الوفاة منذ سنتين و3 أشهر
تساءل والد الطفل الراحل محمد توفيق، ذي الثمانية أعوام، عن معاملة ابنه التي تدور في أروقة الهيئة الشرعية، طيلة هذه الفترة، وسبب عدم البتّ فيها وإصدار الحكم بحق المتسبّب في وفاة ابنه بتاريخ 12 / 12 / 1439 هـ.
وقال والد الطفل محمد توفيق لـ"الخليج 365": إنني أناشد مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، ووزير الصحة، محاسبة المتسبّب في تعطيل إصدار الحكم من الهيئة الشرعية في قضية وفاة ابني طيلة المدة الماضية.
وأضاف: خلال تلك المدة وأنا أتردّد بالاتصال ومرة بالوصول لكن دون جدوى، حيث لم أحصل على تاريخ ثابت يتم فيه إنصافي وأم طفلي، من المتسبّب في وفاته، بعد قضاء الله وقدره.
وكانت "الخليج 365" قد تناولت قضية الطفل قبل سنتين تحت عنوان "مواطن: مستوصف في الشرائع يتسبّب في وفاة ابني.. و(صحة مكة) تحقق".
ونشرت الصحيفة تقريرًا آخر قبل عام، يناشد فيه الأب، البتّ في قضية ابنه، بعنوان "والد (ضحية مستوصف الشرائع): 9 أشهر ولم يُحسم ملف ابني".
، والد ضحية المستوصف الخاص بمكة يناشد: متى ينصفوني وأمه المكلومة؟ ،
المصدر : الخليج 365
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