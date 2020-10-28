تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 28 أكتوبر 2020

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بموجة الصعود العالمي على خلفية ارتفاع إصابات كورونا خلال الشتاء.



وتهدد الموجة الثانية من إصابات كورونا ببطء في تعافي الاقتصاد العالمي بخلاف المتوقع، ولا يزال أنظار مستثمري الذهب معلقة بنتائج الانتخابات الأمريكية.

ويتحول تركيز الأسواق الآن إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن وجهات نظر متناقضة بشدة بشأن الجائحة في المناظرة الرئاسية النهائية يوم الخميس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء 963.81 جنيه، مقابل 953.25 جنيه في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بزيادة قدرها 10.56 جنيه.

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وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر، صباح الأربعاء ليصل إلى 843.34 جنيه، مقابل 834 جنيها في ختام تعاملات الثلاثاء، مسجلا زيادة 9.34 جنيه.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في السوق المصرية ليسجل 722.86 جنيه، مقابل 714.75 جنيه، بحجم زيادة 8.11 جنيه عن سعر إغلاق أمس الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 562.22 جنيه مقابل 556 جنيها أمس، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 481.91 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل في مستهل تعاملات الأربعاء 401.59 جنيه.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم الأربعاء نحو 29,950.77 جنيه (1907.68 دولار)، مقابل 1906.83 دولار في ختام تعاملات الثلاثاء.

وعن سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) سجل اليوم الأربعاء 6746 جنيها.