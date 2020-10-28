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احتساب نسبة التذبذب على سهم أنعام القابضة عند 65 ريالاً
اعتبارًا من اليوم الأربعاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت السوق المالية تداول عن احتساب نسبة التذبذب على سهم أنعام القابضة الدولية على أساس سعر 65.00 ريالاً.
وقالت السوق المالية في بيان لها : وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة أنعام الدولية القابضة يوم الثلاثاء 10/03/1442هـ الموافق 27/10/2020م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم المجموعة ليوم الأربعاء 11/03/1442هـ الموافق 28/10/2020م على أساس سعر 65.00 ريالاً، وإلغاء الأوامر القائمة.
وأضافت أنه سيتم إيداع حقوق أولوية مجموعة أنعام الدولية القابضة في محافظ المساهمين يوم الأحد بتاريخ 15/03/1442هـ الموافق01/11/2020م.
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