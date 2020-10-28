أرامكو: الطلب الصيني على النفط سيظل قويًا في 2021

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لأرامكو السعودية لجلف انتليجنس إن الطلب الصيني على النفط سيظل قويًا على الأرجح على مدى الربع الرابع من 2020 وفي العام المقبل أيضًا.

وأضاف أن خفض شركات التكرير لاستهلاك الخام مؤشر جيد على عدم وجود طلب، بحسب وكالة رويترز.

توقع تحسن سوق النفط:

وكان أمين الناصر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، قد توقع استمرار التحسن في سوق النفط العالمية بعد أصعب وقت شهده في مجال الطاقة.

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وتابع الناصر في حوار مع إنرجي إنتليجنس Energy Intelligence أن أحداث الأشهر الستة الماضية عندما تأثر الطلب على النفط بشدة بسبب الإغلاق الاقتصادي العالمي كان مختلفًا عن أي تراجع آخر شهده في حياته.

وفسر رئيس شركة أرامكو ذلك بقوله: الأمر مختلف تمامًا، لم ير جيلي شيئًا كهذا، لا أعتقد أن العالم قد رأى أي شيء كهذا، وبالنظر إلى التأثير الاقتصادي وما حدث في جميع أنحاء العالم فإن الأمر كان جللًا.

الأسوأ قد انتهى:

وأشار الناصر إلى أن هناك دلائل على أن الأسوأ قد انتهى وذلك على الرغم من تهديد آثار الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19، موضحًا: في هذه المرحلة، نرى الانتعاش يتعافى ولكن بالطبع هذا يعتمد على ما إذا كان هناك لقاح ومتى سيكون متاحًا ومدى خطورة الموجة الثانية التي نراها تتأرجح يومًا بعد يوم ومع ذلك يمكنني القول إنه هناك مؤشرات جيدة ونتوقع رؤية سوق أفضل في الربع الرابع من هذا العام والعام المقبل.





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