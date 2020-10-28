طالب الأختين بارتداء الكمامة فقتلتاه بـ27 طعنة

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

لم يؤدِّ موظف في متجر بمدينة شيكاغو الأميركية سوى عمله، لكنه تلقى أسوأ شيء يمكن أن يتصوره بسبب مطالبته للزبائن بارتداء الكمامة في ظل جائحة كورونا، وكانت عشرات الطعنات.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع “ذا بليز” الإخباري الأميركي، فقد قالت شرطة مدينة شيكاغو الأميركية إن أختين طرحتا موظف متجر في المدينة أرضًا وطعنتاه 27 مرة، لمجرد أنه طالبهما بارتداء القناع الواقي واستخدام مطهر اليدين الذي يقدمه المتجر، بحسب سكاي نيوز.

ووقع الحادث المروع، الأحد الماضي، في متجر ملابس رياضية في شيكاغو.

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وقالت الشرطة إن جيسكا هيل 21 عاماً وشقيقتها جيلا (18 عاماً) دخلتا المتجر في حدود السادسة مساءً، ولم ترتديا حينها القناع الطبي الواقي.

لكنَّ الشقيقتين رفضتا الأمر ودخلتا في جدال مع الموظف سرعان ما تحول إلى شجار، فطعنات في صدره وظهره وذراعيه.

وقالت شرطة المدينة إن الموظف نُقل إلى مستشفى جبل سيناء في المدينة لتلقي العلاج، فيما تم القبض على المرأتين في مكان الحادث وتم علاجهما من جروح طفيفة.

وقال ممثلو الادعاء إن فيديو المراقبة وأقوال الشهود أظهرت أن الموظف لم يستفز الأختين، وأن الضحية نقل إلى المستشفى وتلقى العلاج، حيث أصيب بثقوب في جميع أنحاء جسده، كما ذكر تقرير آخر أن الرجل في حالة حرجة.



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