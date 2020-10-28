- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم محافظ حفر الباطن يتقدم المتبرعين في أول حملة للعربة المتنقلة للتبرع بالدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محافظ حفر الباطن يتقدم المتبرعين في أول حملة للعربة المتنقلة للتبرع بالدم
مزودة بأحدث الأجهزة اللازمة وتتضمن غرفة انتظار
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
دشّن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، أمس بمقر المحافظة وبحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر بن راشد الصافي، عربة التبرع بالدم الجديدة المتنقلة لوزارة الصحة.
واستمع منصور بن محمد لشرح موجز من مدير الشؤون الصحية على ما تحتويه العربة من معدات ومواصفات عالية التجهيز وأماكن انطلاق الحملة في عدد من مواقع المحافظة.
وتقدم محافظ حفر الباطن المتبرعين في أول حملة للعربة في مقر المحافظة لدعم بنك الدم وتعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم والعمل على الاكتفاء التام، من خلال التبرع التطوعي داخل بنوك الدم بالمحافظة بالإضافة إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم.
ورفع الشكر والتقدير لولاة الأمر على ما يولونه من عناية فائقة بصحة متابعات الخليج 365 والمقيم، مؤكدًا على الأهداف الإنسانية النبيلة لهذه العربة من خلال زيادة مخزون بنوك الدم بالمحافظة، وحفظ الأرواح، والأثر الإيجابي الذي يعود به على المتبرع، والفوائد الجمة التي يجنيها المجتمع كما حث الجميع على المشاركة في التبرع بالدم في المواقع التي خصصتها صحة حفر الباطن.
من جانبه، أوضح مدير الشؤون الصحية في حفر الباطن ناصر بن راشد الصافي أن عربة التبرع بالدم المتنقلة مجهزة بمواصفات متطورة، ومزودة بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم وتتضمن غرفه انتظار للمتبرعين بالدم بالإضافة إلى غرفتين لفحص ما قبل التبرع و 4 كراسي تبرع بالدم وبنك دم لتجهيز العينات وحفظ أكياس الدم، وتحقق عربة التبرع بالدم إمكانية الوصول إلى المتبرعين في الأماكن العامة وفي مواقعهم.
كما قدم الصافي شكره إلى الأمير منصور بن محمد على تدشين عربة التبرع بالدم المتنقلة وتوجيهاته المستمرة، للوصول بالخدمات الصحية بالمحافظة لأعلى المستويات وبدعم واهتمام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في تطوير القطاع الصحي والمنظومة الصحية بمحافظة حفر الباطن.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حفر الباطن يتقدم المتبرعين في أول حملة للعربة المتنقلة للتبرع بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.