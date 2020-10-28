محافظ حفر الباطن يتقدم المتبرعين في أول حملة للعربة المتنقلة للتبرع بالدم

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

دشّن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، أمس بمقر المحافظة وبحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر بن راشد الصافي، عربة التبرع بالدم الجديدة المتنقلة لوزارة الصحة.

واستمع منصور بن محمد لشرح موجز من مدير الشؤون الصحية على ما تحتويه العربة من معدات ومواصفات عالية التجهيز وأماكن انطلاق الحملة في عدد من مواقع المحافظة.

وتقدم محافظ حفر الباطن المتبرعين في أول حملة للعربة في مقر المحافظة لدعم بنك الدم وتعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم والعمل على الاكتفاء التام، من خلال التبرع التطوعي داخل بنوك الدم بالمحافظة بالإضافة إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم.

Advertisements

ورفع الشكر والتقدير لولاة الأمر على ما يولونه من عناية فائقة بصحة متابعات الخليج 365 والمقيم، مؤكدًا على الأهداف الإنسانية النبيلة لهذه العربة من خلال زيادة مخزون بنوك الدم بالمحافظة، وحفظ الأرواح، والأثر الإيجابي الذي يعود به على المتبرع، والفوائد الجمة التي يجنيها المجتمع كما حث الجميع على المشاركة في التبرع بالدم في المواقع التي خصصتها صحة حفر الباطن.

من جانبه، أوضح مدير الشؤون الصحية في حفر الباطن ناصر بن راشد الصافي أن عربة التبرع بالدم المتنقلة مجهزة بمواصفات متطورة، ومزودة بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم وتتضمن غرفه انتظار للمتبرعين بالدم بالإضافة إلى غرفتين لفحص ما قبل التبرع و 4 كراسي تبرع بالدم وبنك دم لتجهيز العينات وحفظ أكياس الدم، وتحقق عربة التبرع بالدم إمكانية الوصول إلى المتبرعين في الأماكن العامة وفي مواقعهم.

كما قدم الصافي شكره إلى الأمير منصور بن محمد على تدشين عربة التبرع بالدم المتنقلة وتوجيهاته المستمرة، للوصول بالخدمات الصحية بالمحافظة لأعلى المستويات وبدعم واهتمام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في تطوير القطاع الصحي والمنظومة الصحية بمحافظة حفر الباطن.





شارك الخبر







