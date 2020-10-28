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كشفت تقارير مناخية، عن توقعات بأن يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الغد الخميس؛ حيث ستؤثر كتلة هوائية أقل حرارة، على شرق ووسط المملكة.
وتفصيلًا، يأتي هذا الانخفاض على درجات الحرارة، بالتزامن مع تعمق كتلة هوائية معتدلة إلى باردة نسبيًّا، يتركز تأثيرها في شرق ووسط المملكة، إضافة إلى الأجزاء الشمالية منها، تعمل على خفض درجات الحرارة؛ وفق ما أورده اليوم "طقس العرب".
وتشير التوقعات الخاصة بدرجات الحرارة في العاصمة الرياض إلى انخفاضها بشكل طفيف؛ بحيث تكون درجات الحرارة العظمى في ساعات النهار ما بين 28- 29 درجة مئوية؛ فيما تكون درجة الحرارة الصغرى ما بين 14- 17 درجة مئوية، وقد تنخفض عن ذلك بقليل في بعض الأحيان؛ مما قد سيرفع من احتمالية الإصابة بأمراض البرد في حال عدم ارتداء ملابس مناسبة.حالة الطقس الأرصاد
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 11:23 AM
بالتزامن مع تعمق كتلة هوائية معتدلة إلى باردة نسبيًّا تتركز في شرق ووسط المملكة
كشفت تقارير مناخية، عن توقعات بأن يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الغد الخميس؛ حيث ستؤثر كتلة هوائية أقل حرارة، على شرق ووسط المملكة.
وتفصيلًا، يأتي هذا الانخفاض على درجات الحرارة، بالتزامن مع تعمق كتلة هوائية معتدلة إلى باردة نسبيًّا، يتركز تأثيرها في شرق ووسط المملكة، إضافة إلى الأجزاء الشمالية منها، تعمل على خفض درجات الحرارة؛ وفق ما أورده اليوم "طقس العرب".
وتشير التوقعات الخاصة بدرجات الحرارة في العاصمة الرياض إلى انخفاضها بشكل طفيف؛ بحيث تكون درجات الحرارة العظمى في ساعات النهار ما بين 28- 29 درجة مئوية؛ فيما تكون درجة الحرارة الصغرى ما بين 14- 17 درجة مئوية، وقد تنخفض عن ذلك بقليل في بعض الأحيان؛ مما قد سيرفع من احتمالية الإصابة بأمراض البرد في حال عدم ارتداء ملابس مناسبة.
، توقعات بمزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة والبداية غدًا.. "ارتدوا الملابس المناسبة" ،
المصدر : الخليج 365
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