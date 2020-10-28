- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قدم مركز الرعاية الصحية الأولية في بلجرشي رقم 1، خدماته لأكثر من 8000 مراجع؛ وذلك خلال الـ3 أشهر الماضية، منهم 1715 مستفيدًا لعيادة "تأكد" لفحص كوفيد-19.
فيما قدمت العيادات خدماتها لـ5430 مستفيدًا، تم خلالها إجراء 494 فحصًا للزواج، و395 تطعيمًا، وإجراء 129 فحصًا إشعاعيًّا، و1701 فحص مخبري، إضافة لصرف 5120 وصفة طبية.
كما نفذ المركز خلال نفس الفترة، العديد من المبادرات، استفاد منها قرابة 1300 مستفيد، منها مبادرة الكشف على العمالة، شملت 9 مساكن للعمالة و441 مستفيدًا، ومبادرة إيصال الأدوية للمنازل، قدمت لـ213 مستفيدًا، فما استفاد من برامج التثقيف 620 شخصًا.مركز تأكد
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 11:10 AM
خلال الـ3 أشهر الماضية منهم 1715 مستفيدًا لعيادة "تأكد"
قدم مركز الرعاية الصحية الأولية في بلجرشي رقم 1، خدماته لأكثر من 8000 مراجع؛ وذلك خلال الـ3 أشهر الماضية، منهم 1715 مستفيدًا لعيادة "تأكد" لفحص كوفيد-19.
فيما قدمت العيادات خدماتها لـ5430 مستفيدًا، تم خلالها إجراء 494 فحصًا للزواج، و395 تطعيمًا، وإجراء 129 فحصًا إشعاعيًّا، و1701 فحص مخبري، إضافة لصرف 5120 وصفة طبية.
كما نفذ المركز خلال نفس الفترة، العديد من المبادرات، استفاد منها قرابة 1300 مستفيد، منها مبادرة الكشف على العمالة، شملت 9 مساكن للعمالة و441 مستفيدًا، ومبادرة إيصال الأدوية للمنازل، قدمت لـ213 مستفيدًا، فما استفاد من برامج التثقيف 620 شخصًا.
، أكثر من 8 آلاف مستفيد من خدمات مركز صحي بلجرشي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 8 آلاف مستفيد من خدمات مركز صحي بلجرشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.