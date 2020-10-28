محمد بن مسعود - الدمام - يسهم في تحرير الحركة المرورية باتجاه المسجد الحرام وإلغاء التقاطعات يفتتح أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ غداً، جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف بمكة المكرّمة. ويسهم المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 75 مليوناً وخمسمائة ألف ريال؛ في تحرير الحركة المرورية على محور مكة - جدة القديم، باتجاه المسجد الحرام وإلغاء التقاطعات. والمشروع عبارة عن جسر بطول 750م وبعرض 17.08م للاتجاهين وبعدد حارتين مروريتين لكل اتجاه، حيث إن طول الهيكل الخرساني للجسر 350م بارتفاع متوسط 2.75 م.أمانة العاصمة المقدسة 28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 11:10 AM يسهم في تحرير الحركة المرورية باتجاه المسجد الحرام وإلغاء التقاطعات Advertisements مكة.. افتتاح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف غداً مكة.. افتتاح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف غداً يفتتح أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ غداً، جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف بمكة المكرّمة. ويسهم المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 75 مليوناً وخمسمائة ألف ريال؛ في تحرير الحركة المرورية على محور مكة - جدة القديم، باتجاه المسجد الحرام وإلغاء التقاطعات. والمشروع عبارة عن جسر بطول 750م وبعرض 17.08م للاتجاهين وبعدد حارتين مروريتين لكل اتجاه، حيث إن طول الهيكل الخرساني للجسر 350م بارتفاع متوسط 2.75 م. الكلمات المفتاحية ، مكة.. افتتاح جسر تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف غداً ،

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