شكرا لمتابعة خبر عن «التأمينات الاجتماعية» توضح حقوق المشترك عند عجزه عن العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنه يعتبر المشترك عاجزًا متى استحال عليه بسبب حالته الصحية أن يكسب أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وأن تستمر حالة العجز لديه مدة ستة أشهر أو أكثر.

وأوضحت المؤسسة، أن شروط صرف معاش العجز أن يحدث العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وأن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام توفر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرا متصلة أو (18) شهرا متقطعة إثبات حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهرا كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.

وأشارت إلى أنه يحسب معاش العجز غير المهني بنفس الطريقة التي يحسب بھا معاش التقاعد، على أن الايقل عن مبلغ ( 1983,75 ) ريال أو نسبة (509) من متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين أيهما أكثر، كما يخضع المشترك العاجز لفحوص طبية دورية للتأكد من استمرار حالة العجز لديه حتى بلوغه سن الستين وبعد ذلك يصبح المعاش نهائيا.

ويزداد معاش العجز غير المهني بنسبة (%50) كإعانة إذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك إلى معونة غيره، على ألا تريد الإعانة على مبلغ ( 3.500) ريال، ويخضع المشترك للفحوص الطبية حتى بلوغه سن الخامسة والستين لتصبح بعدها المعونة نهائية.