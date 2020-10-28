شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يطبق الحديث النبوي مع جيرانه حرفيا في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

عملا بالحديث النبوي الشريف، «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» طبقه مواطن في حائل حرفيا من أجل تلافي إلحاق الضرر بجيرانه خلال أعمال إنشاء منزله.

ونشر أحد الجيران لمنزل المواطن "أبو عبد الله " مقطع فيديو لما قام بعمله من أجل حماية السيارات المجاورة لمنزله الذي يقوم ببنائه، حتى لا تتضرر جراء الأتربة المتطايرة من أعمال البناء.

وأشاد العديد من الناشطين بما فعله المواطن أبو عبدالله حفاظا على ممتلكات جيران، وحرصه على عدم إزعاجهم وإلحاق أي ضرر بهم جراء أعمال البناء.