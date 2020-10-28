شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية» تحدد موقفها من عودة البصمة في أماكن العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موقفها من عودة البصمة في إثبات الحضور والانصراف بأماكن العمل. كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موقفها من عودة البصمة في إثبات الحضور والانصراف بأماكن العمل. وأكدت الوزارة أن استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في اثبات الحضور، والانصراف على أن يتم اثبات الحضور والانصراف وفق الإجراء الذي تراه الجهة محققاً للتدابير الوقائية.

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