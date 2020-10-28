شكرا لمتابعة خبر عن "إلغاء نظام الكفالة" يُثير الكثير من التساؤلات رغم تعليق الوزارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت الساعات القليلة الماضية تصدر وسم "الغاء نظام الكفالة" على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم نفي وزارة الموارد البشرية كافة الأنباء المتداوله حول الأمر.

وأثار الوسم الكثير من التساؤلات على مواقع التواصل حول الآلية البديلة لإلغاء نظام الكفالة، ومدى انعكاس القرار على الاقتصاد وزيادة العمالة.

وفي الوقت ذاته قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة غير صحيح.

وأضافت ،أن الموارد البشرية تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلَن عنها حال جهوزيتها، مهيبة بالجميع الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.