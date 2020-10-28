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تحديد ضوابط إيصال التيار الكهربائي للمساكن دون صكوك في مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

حددت أمانة العاصمة المقدسة عدة ضوابط لإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية.

وتمثلت أبرز هذه الضوابط في ألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية سُجل صكها باسمه، وألا يوجد عداد كهرباء سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم طلبه أو خلال الـ۱۲ شهرا السابقة.

كما تضمنت الضوابط ألا يكون المبنى أنشئ بعد تاريخ الأمر السامي، أو يكون الموقع داخل النطاق العمراني.

الجدير بالذكر أن هذه الضوابط لا تطبق على المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها وهي في مرحلة الإنهاءات لدى القضاء، أو من تم إيصال الخدمات إلى منازلهم، أو تمت الموافقة على طلباتهم.

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