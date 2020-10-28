شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية» تكشف شروط نقل خدمة تابع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، شروط نقل خدمة تابع، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص قال أنه: " إذا كان الأب منتهية الإقامة ولا يستطيع يجدد بسبب التابع لأنه تعدى العمر ١٨ سنة.. كيف يتم نقله وهو منتهية " .

وأجاب حساب العناية بالعملاء التابع للوزارة، عبر موقع التدوين الصغير تويتر، أنه من شروط نقل خدمة تابع أن تكون إقامتا التابع والعامل الأساسي سارية الصلاحية، وأن يكون العامل الأساسي على رأس العمل.