شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» : تشكيلات من السحب الممطرة على أجزاء من عسير والباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أنه ‏تستمر اليوم الأربعاء، الأجواء في حالتها المستقرة في معظم أرجاء الوطن، عدا تشكيلات من السحب التي قد تكون ممطرة وتؤثر على أجزاء من منطقتي عسير والباحة.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن هناك بوادر نشوء حالة مطرية معتبرة، وهي الأولى في هذا الموسم، لافتًا إلى استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و 17 ثانية يوميًا.

وفي السياق نفسه، قال "المسند" أنه في معظم المناطق الجو معتدل، وقد لا يتطلب التكييف البارد ولا الحار، كما سيستمر حتى دخول المربعانية تقريبًا.