السعودية: طلبات مقابلة القوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي برتبة جندي 1442 - مرفق الرابط

كشفت وسائل إعلام مختصة، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، عن طلبات مقابلة القوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي برتبة جندي 1442هـ، بعد نشر نتائج القبول برتبة جندي أمس للمواطنين المتقدمين في المملكة العربية السعودية.

وطالبت وزارة الداخلية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، الحضور بالزي الرياضي في مدينة التدريب الأمن العام بمدينة الرياض حسب اليوم والوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار.

حول المستندات المطلوبة من المتقدمين علة وظيفة برتبة جندي، حيق قالت يجب إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة (أبشر - توظيف)، وإحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها.

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وأشارت الوزارة الى إحضار أصل الشهادة الدراسية وصورة مصدقة منها، إحضار أصل الشهادات أو المموهات العلمية الإضافية في حال تقديمها على بوابة (أبشر - توظيف) مع صور منها إحضار (4 (صور حديثة (6X4 (مكشوف الرأس.

ونوهت الوزارة الى التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد وفق الإجراءات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ ويمنع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع اصطحاب المرافقين.

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