الموارد البشرية تكشف حقيقة الغاء نظام الكفيل في السعودية

تداولت حسابات سعودية على توتير مساء اليوم الثلاثاء أنباء تفيد بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية.

وبحسب تلك الاخبار المتداولة فإن التوجه نحو إلغاء نظام الكفيل ، سيبدأ مطلع العام المقبل ، على ان يتم تطبيق نظام جديد حيث من المتوقع ان يستفيد منه أكثر من 10 مليون وافد .

وقد تم تداول أنباء حول عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في السعودية بعد تطبيق دام لـ 7 عقود.

هذه الانباء دفعت المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني الى إصدار بيان مقتضب قال فيها :"إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها. وتهيب الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".