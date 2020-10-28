فيديو.. بث مباشر لـ«دروس الأربعاء» للمتوسطة والثانوية

نشرت قناة عين، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، رابط البث المباشر لدروس اليوم الأربعاء، من الأسبوع التاسع للمرحلتين المتوسطة والثانوية، للتعليم العام والتربية الفكرية.

وأوضحت قناة عين أنه يمكن استقبال البث عبر عرب سات 12437 عمودي، وعبر يوتيوب من خلال الرابط (اضغط هنا).

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التعليم شروط إجراء الاختبارات النهائية حضوريًّا بالمدارس.

وقالت الوزارة، في بيان لها: «يمكن إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) والاختبارات النهائية حضوريًّا للفصل الدراسي الأول؛ وذلك بعد موافقة مدير التعليم، وموافقة ولي أمر الطالب».

وشددت الوزارة على «التأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد، وتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية كافةً لأداء الاختبارات في المدارس».

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وكانت وزارة التعليم قد أعلنت اعتمادها آلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام، وتوزيع درجات أعمال السنة.

يأتي ذلك إشارةً إلى موافقة المقام السامي الكريم على استمرار الدراسة عن بُعد لما تبقَّى من أسابيع الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ، وتأكيدًا لأهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها باستمرار، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

يُشار إلى أن وزارة التعليم هيَّأت ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، منها 3 قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (يوتيوب) للرجوع إليها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت، تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

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