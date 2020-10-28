يجري تطبيق العقوبة المقررة نظامًا على المخالفين
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.
وكان أحد مشاهير تطبيق سناب شات (ع.م) قد نظم حفل كبير لتوقيع عقود إعلانية معه حضره العديد من المواطنين دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة القصيم تحدد هوية مشهور "سناب شات" المسؤول عن التجمع المخالف لاحترازات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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