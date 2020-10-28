«الجوازات السعودية»: تمديد مشروط لتأشيرة الخروج والعودة للمستفيدين بالخارج

إلكترونيًّا من خلال منصة «أبشر»
أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًّا عبر منصة أبشر؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي سائق خاص من الهند، وهو الآن خارج المملكة، ولديه تأشيرة خروج وعودة تنتهي بتاريخ ٧ نوفمبر ولم يجد حجزًا.. ما هي الإجراءات؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم عبر خدمة (سداد) من خلال منصة (أبشر) أو (مقيم) لصاحب العمل».
وأضافت: «يمكن تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم عبر خدمة (سداد) من خلال منصة (أبشر) أو (مقيم) لصاحب العمل».
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