«الجوازات السعودية»: تمديد مشروط لتأشيرة الخروج والعودة للمستفيدين بالخارج

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًّا عبر منصة أبشر؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي سائق خاص من الهند، وهو الآن خارج المملكة، ولديه تأشيرة خروج وعودة تنتهي بتاريخ ٧ نوفمبر ولم يجد حجزًا.. ما هي الإجراءات؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم عبر خدمة (سداد) من خلال منصة (أبشر) أو (مقيم) لصاحب العمل».

وأضافت: «يمكن تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم عبر خدمة (سداد) من خلال منصة (أبشر) أو (مقيم) لصاحب العمل».

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