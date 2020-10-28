«الموارد البشرية» توضح كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة

على الراتب الأساسي شاملًا جميعَ البدلات

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لو مفردات المرتب الشهري (راتب أساسي + بدل سكن + بدل انتقال+ بدلات أخرى) كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة؟». ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقع «تويتر» موضحًا: «تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على الأجر الفعلي؛ أي الأساسي شاملًا جميع البدلات؛ وذلك وفقًا لتعريف الأجر في المادة 2 من نظام العمل». Advertisements اقرأ أيضًا: 900 جهة أهلية وخيرية تخضع لإشراف «الموارد البشرية» بالرياض توضيح من الموارد البشرية حول «تغييرات العلاقات التعاقدية العمالية»

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