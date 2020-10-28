«الحصيني» يعلق على بداية ونهاية «الانقلاب الشتوي» ويحدد أول أيام المربعانية

مدتها 39 يومًا وتتخللها 3 نجوم
قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، إن أول أيام المربعانية والبداية الفعلية للشتاء ستكون يوم 7 ديسمبر المقبل، مضيفًا أن دخول الشتاء فلكيًّا (الانقلاب الشتوي) في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية، سيحدث يوم 21 ديسمبر وينتهي 19 مارس.
وغرَّد الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» قائلًا: «المربعانية 22/4/1442هـ 7 ديسمبر البداية الفعلية للشتاء وتنتهي في 1 جمادى الثانية 1442هـ 14 يناير.. دخول الشتاء فلكيًّا –وهو الانقلاب الشتوي في السعودية والنصف الشمالي من الأرض– سيحدث بإذن الله 6 جمادى الأولى 1442هـ يوافق 21 ديسمبر وينتهي في 6/8/1442هـ 19 مارس».
وفي وقت سابق، أوضح الحصيني أن المربعانية مدتها 39 يومًا تتخللها ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل ومدته 13 يومًا، والقلب ومدته 13 يومًا، والشولة ومدته 13 يومًا، مجموعها بالجملة 39 يومًا.
وأشار الخبير الفلكي إلى أن فترة المربعانية مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار في الزيادة على حساب الليل، وهي مظنة البرد، وخاصةً إذا هبَّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري.
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