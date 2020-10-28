مستشفى الأمير محمد بن ناصر يجري 910 عمليات جراحية بكل التخصصات

خلال التسعة الأشهر الأولى بـ٢٠٢٠..
أجرى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2020م، 910 عمليات جراحية، منها 849 عملية جراحية مفتوحة، و61 عملية جراحية بالمناظير.
وأظهرت الإحصائية الصادرة عن المستشفى، توزيع العمليات الجراحية على مختلف التخصصات، إذ بلغت 221 عملية للجراحة العامة، و52 عملية لجراحة قلب، و27 جراحة مسالك بولية، و11 جراحة عظام وعمود فقري، و7 عمليات جراحة أنف وأذن وحنجرة، و46 جراحة أسنان وفكين، و508 عمليات جراحة في أقسام النساء والولادة، و35 جراحة عيون، و3 عمليات جراحية أخرى.
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