

بلجرشي 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

قدّم مركز الرعاية الصحية الأولية في بلجرشي رقم 1، خدماته لأكثر من 8000 مراجع، وذلك خلال الـ 3 أشهر الماضية، منهم 1715 مستفيداً لعيادة "تأكد" لفحص كوفيد - 19.

فيما قدمت العيادات خدماتها لـ 5430 مستفيداً، تم خلالها إجراء 494 فحصاً للزواج، و395 تطعيماً، وإجراء 129 فحصاً إشعاعياً، و 1701 فحص مخبري، إضافة لصرف 5120 وصفة طبية.

كما نفّذ المركز خلال نفس الفترة، العديد من المبادرات استفاد منها قرابة 1300 مستفيد، منها مبادرة الكشف على العمالة، شملت 9 مساكن للعمالة و 441 مستفيداً، ومبادرة إيصال الأدوية للمنازل، قدمت لـ 213 مستفيداً، فما استفاد من برامج التثقيف 620 شخصاً.

// انتهى //

10:38ت م

0025





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 8000 الآف مستفيد من خدمات مركز صحي بلجرشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.