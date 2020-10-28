

بيشة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

حصلت صحة بيشة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة

وأوضحت صحة بيشة أنه تم تهيئة 4 مراكز تدريبية وتوزيعها بين كلٍ من مستشفيات ومراكز صحية ومركز الأسنان التخصصي بصحة بيشة، حيث بلغ عدد البرامج المعتمدة 3 برامج وهي (برنامج الجراحة العامة، برنامج الطب الباطني، برنامج إصلاح الأسنان) يستفيد من التدريب فيها 32 طبيباً وطبيبة.

وأضافت أنه جاري العمل على استحداث 6 برامج جديدة خلال عامي 2020-2021 ، مما يُسهم في اكتساب المهارات والخبرات وضمان مواكبة التطور العلمي والمهني والطبي.

// انتهى //

10:36ت م

0023



بيشة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسحصلت صحة بيشة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك للتدريب في برامج الدارسات العليا الصحية المهنية المعتمدة لدى الهيئة.وأوضحت صحة بيشة أنه تم تهيئة 4 مراكز تدريبية وتوزيعها بين كلٍ من مستشفيات ومراكز صحية ومركز الأسنان التخصصي بصحة بيشة، حيث بلغ عدد البرامج المعتمدة 3 برامج وهي (برنامج الجراحة العامة، برنامج الطب الباطني، برنامج إصلاح الأسنان) يستفيد من التدريب فيها 32 طبيباً وطبيبة.وأضافت أنه جاري العمل على استحداث 6 برامج جديدة خلال عامي 2020-2021 ، مما يُسهم في اكتساب المهارات والخبرات وضمان مواكبة التطور العلمي والمهني والطبي.// انتهى //10:36ت م0023

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صحة بيشة تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.