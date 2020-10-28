- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الحج والعمرة: المتاح للحجز حتى 16 / 5 / 1442 فقط ولا سعة متاحة حاليًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحج والعمرة: المتاح للحجز حتى 16 / 5 / 1442 فقط ولا سعة متاحة حاليًا
أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان حال زيادة السعة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكدت وزارة الحج والعمرة أن المتاح لحجز العمرة حتى 16 / 5 / 1442 فقط ولا توجد سعة متاحة حاليًا، وسيتم الإعلان حال زيادة السعة.
جاء ذلك ردًا من الحج والعمرة على استفسارات بهذا الشأن عبر خدمات المستفيدين بموقع تويتر، اليوم الأربعاء.
مزايا تطبيق اعتمرنا:
- استخراج تصريح العمرة والزيارة.
- إمكانية إصدار تصريح للتابعين أو المكفولين في طلب واحد.
- اختيار التاريخ والوقت المحددين لأداء العمرة.
طريقة التسجيل في التطبيق:
وتتمثل آلية التسجيل في تطبيق اعتمرنا فيما يلي:
– تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل أو من متجر جوجل بلاي.
– تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.
– الحصول على التصريح.
– الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة.
– إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز.
– لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية.
– ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين.
– التوجه إلى الحرم المكي.
– بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الحج والعمرة: المتاح للحجز حتى 16 / 5 / 1442 فقط ولا سعة متاحة حاليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.