2020-10-28

الحج والعمرة: المتاح للحجز حتى 16 / 5 / 1442 فقط ولا سعة متاحة حاليًا

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكدت وزارة الحج والعمرة أن المتاح لحجز العمرة حتى 16 / 5 / 1442 فقط ولا توجد سعة متاحة حاليًا، وسيتم الإعلان حال زيادة السعة.

جاء ذلك ردًا من الحج والعمرة على استفسارات بهذا الشأن عبر خدمات المستفيدين بموقع تويتر، اليوم الأربعاء.

مزايا تطبيق اعتمرنا:

استخراج تصريح العمرة والزيارة .

. إمكانية إصدار تصريح للتابعين أو المكفولين في طلب واحد.

اختيار التاريخ والوقت المحددين لأداء العمرة.

طريقة التسجيل في التطبيق: وتتمثل آلية التسجيل في تطبيق اعتمرنا فيما يلي: – تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل أو من متجر جوجل بلاي. – تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة. Advertisements – الحصول على التصريح. – الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة. – إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز. – لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية. – ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين. – التوجه إلى الحرم المكي. – بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.

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