أرباح بوان الفصلية تقفز 807%

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

قفزت أرباح شركة بوان بنسبة 806.65% خلال الربع الثالث بعد تسجيلها أرباحًا صافية بلغت 29.58 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 3.26 مليون ريال في الربع ذاته من عام 2019.

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وسجلت الإيرادات ارتفاعًا بنحو 4.4% في الربع الثالث من العام الحالي إلى 548.53 مليون ريال، مقابل 525.59 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، إن تضاعف الأرباح 8 مرات في الربع الثالث يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح بدعم ارتفاع الإيرادات وهامش الربح، وانخفاض المصاريف المالية، والاعتراف بأرباح تقييم الاستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة، كما ارتفعت مصاريف التشغيل والإيرادات الأخرى والزكاة.

كما ارتفعت أرباح “بوان” 182.4% على أساس سنوي، إلى 60.24 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة خلال التسعة أشهر الأولى، مقابل 21.33 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.



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