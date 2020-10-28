إلزام شاب بدفع 270 ألف درهم لسبه فتاة على الواتساب!

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

تسببت رسالة على الواتساب في إلزام صاحبها بدفع 270 ألف درهم منها 250 ألف درهم عن الدعوى الجزائية في الإمارات، و20 ألف درهم عن الدعوى المدنية.

وأقامت فتاة دعوى ضد شاب، لقيامه بسبها عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب وتم إحالته للقضاء، حيث قضت محكمة الجنح في الإمارات بمعاقبته عن الاتهام المسند إليه بغرامة مالية قدرها 250 ألف درهم، مع الأمر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية، مما حدا بالشاكية إلى المطالبة بإلزامه بالتعويض الجابر لها عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء الفعل غير المشروع مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

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وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشاب المتهم بإرساله الرسالة على الواتساب بأن يؤدي للشاكية مبلغ 20 ألف درهم تعويضًا عما لحق بها من ضرر أدبي، وألزمت المتهم بالمصاريف ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ولم يلقَ هذا القضاء قبولًا من الشاكية فطعنت عليه بالاستئناف، وطالبت بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتقدير التعويض الجابر، وتحميل المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، بحسب البيان.

وأكدت محكمة الاستئناف أن مبلغ التعويض المحكوم به من محكمة أول درجة فيه ملاءمة وجابرًا للضرر اللاحق بالمستأنفة وكافيًا بتغطية الضرر الأدبي المقضي به دون المادي وذلك لعدم دليل الإثبات بشأنه، وعليه قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفة بمصاريف استئنافها.

وبذلك يصل إجمالي المبلغ الذي سيلتزم المتهم بسداده هو 270 ألف درهم منها 250 ألف درهم عن الدعوى الجزائية، و20 ألف درهم عن الدعوي المدنية.



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