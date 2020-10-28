السديس يقف ميدانيًا على حركة الحشود بالمسعى

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على حركة الحشود بالمسعى، واطلع على آليات تفويج المعتمرين وجاهزية الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وسير البرامج المبادرات المعدة من قبل الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن.

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ونوه الشيخ السديس إلى أهمية بذل أقصى الجهود من قبل جميع العاملين وضرورة التقيد بالإجراءات الصحية والوقائية الموصى بها، من ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، والمحافظة على مسافة التباعد المكاني وتهيئة كل ما من شأنه خدمة المعتمرين والمصلين وإعانتهم على تأدية النسك والعبادات بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك ضمن جولات الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الميدانية الهادفة إلى رصد جاهزية الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام والتأكد من مراعاتها لمتطلبات المعتمرين والمصلين.





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