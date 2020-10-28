اخبار السعوديه

السديس يقف ميدانيًا على حركة الحشود بالمسعى

0 نشر
Almowaten.net 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم السديس يقف ميدانيًا على حركة الحشود بالمسعى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-28

السديس يقف ميدانيًا على حركة الحشود بالمسعى

اطلع على آليات تفويج المعتمرين

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على حركة الحشود بالمسعى، واطلع على آليات تفويج المعتمرين وجاهزية الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وسير البرامج المبادرات المعدة من قبل الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن.

Advertisements

ونوه الشيخ السديس إلى أهمية بذل أقصى الجهود من قبل جميع العاملين وضرورة التقيد بالإجراءات الصحية والوقائية الموصى بها، من ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، والمحافظة على مسافة التباعد المكاني وتهيئة كل ما من شأنه خدمة المعتمرين والمصلين وإعانتهم على تأدية النسك والعبادات بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك ضمن جولات الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الميدانية الهادفة إلى رصد جاهزية الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام والتأكد من مراعاتها لمتطلبات المعتمرين والمصلين.


شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السديس يقف ميدانيًا على حركة الحشود بالمسعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا