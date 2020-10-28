2020-10-28

القبض على عدد من قائدي المركبات في جدة بسبب مخالفات

متابعات الخليج 365 - الرياض

قبضت الإدارة العامة للمرور في محافظة جدة، على عدد من قائدي المركبات لارتكابهم مخالفات مرورية متنوعة.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه ضمن المخالفات التي تم ضبطها، شخص يقود المركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، كما شملت المخالفات السرعة والتفحيط وقطع إشارة والقيادة بدون لوحات وتركيب أجهزة أمنية وتسابق والوقوف بمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة ونشر المخالفات عبر مواقع التواصل.

وبحسب المرور، تم إحالة جميع المخالفين إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وحذرت الإدارة العامة للمرور من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة؛ داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.

وأوضح المرور أن هذه التصرفات التي قد تعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر تشمل ما يلي:

Advertisements

الانشغال مع بقية ركاب المركبة

– تأمل المناظر الخارجية

– محاولة الوصول إلى غرض ما داخل المركبة

– كذلك استخدام الهاتف المحمول.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.





شارك الخبر







