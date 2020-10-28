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بوتين لأردوغان: قلق من تزايد المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى كاراباخ
أكد الرئيس الروسي على ضرورة إيقاف المعارك
متابعات الخليج 365 - متابعة
عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، عن قلقه من تزايد انخراط مقاتلين من الشرق الأوسط في صراع ناغورنو كاراباخ.
وقال الكرملين في بيان إن الرئيسين بحثا أيضًا الأوضاع في سوريا وليبيا، موضحًا أن الاتصال جاء “بمبادرة من الجانب التركي”.
وبالشأن السوري، تناول الاتصال الأوضاع في إدلب ومسار تسوية الأزمة السورية. ولم يستبعد المراقبون أن تكون المحادثات قد تركزت على القصف الروسي الأخير.
إيقاف المعارك:
وبالعودة لأزمة كاراباخ، أكد بوتين على ضرورة إيقاف المعارك وتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية، معربًا عن قلق روسيا من المرتزقة الذين جلبتهم تركيا من الشرق الأوسط للقتال هناك.
وتسعى الدول الكبرى لمنع نشوب حرب أوسع في ناغورنو كاراباخ، تشارك فيها تركيا التي أعلنت دعمها القوي لأذربيجان، وروسيا التي أبرمت معاهدة دفاعية مع أرمينيا.
وترفض أذربيجان وتركيا أي حلول مقترحة تسمح باستمرار سيطرة الأرمن على الإقليم، فيما تقول أرمينيا إنها لن تنسحب من أراض تعتبرها جزءًا من تاريخها الوطني وحيث يحتاج المواطنون للحماية.
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