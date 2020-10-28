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تركي آل الشيخ يعود إلى الرياض السبت
بعد رحلته العلاجية في الولايات المتحدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ عن موعد عودته إلى العاصمة الرياض، كاشفًا أن ذلك سيكون يوم السبت المقبل.
وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “السبت off للرياض بإذن الله”.
وبدأ تركي آل الشيخ في المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقًا للجدول الزمني الموضوع له من قبل الأطباء المتخصصين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر.
ومن المعروف أن تركي آل الشيخ أجرى مؤخرًا عمليتين جراحيتين، وهو يقيم منذ شهرين بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلة علاجه بعد العمليات الجراحية.
وانهالت التهاني من المسؤولين والمواطنين على المستشار آل الشيخ ، متمنين له الصحة ودوام العافية والعودة للوطن بسلام.
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