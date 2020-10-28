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المربعانية البداية الفعلية لـ الشتاء تبدأ 7 ديسمبر
ستنتهي في 14 يناير المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن موعد دخول المربعانية الموافق 7 ديسمبر سيكون البداية الفعلية لفصل الشتاء، موضحًا أنها ستنتهي في 14 يناير المقبل.
وتابع الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، أن دخول الشتاء فلكيًا، وهو الانقلاب الشتوي في المملكة والنصف الشمالي من الأرض سيحدث في 21 ديسمبر المقبل، وينتهي في 19 مارس 2021.
وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من الشمال غربية للمملكة.
وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج جنوباً.
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