شركات تعيد العمل بالبصمة والموارد البشرية ترد

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع العديد من الشكاوى بشأن شركات أعادت العمل بنظام البصمة، رغم القرار الصادر بتعليق العمل بها ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

أكدت الموارد البشرية عبر العناية بالعملاء بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أنه يستمر تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف على أن يتم إثبات الحضور والانصراف وفق الإجراء الذي تراه الجهة محققًا للتدابير الوقائية.

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وأوضحت الوزارة في سياق آخر، أن المادة 41 سمحت للمنشآت المتضررة من أزمة كورونا بتخفيض أجر العامل مع تخفيض ساعات العمل بشرط أن لا تزيد نسبة تخفيض الأجر عن 40% من الأجر الفعلي.

وكان ناصر الهزاني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد رد أمس على ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة.

وقال الهزاني في تغريدة له عبر تويتر، مساء الثلاثاء: توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها. وتهيب الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.





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