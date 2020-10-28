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أكّد رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بسبب #كورونا من السعوديين وغير السعوديين، تأكيد جديد على رعاية الدولة لكل مَن يقيم فيها على حدٍ سواء، وحمايتها لحقوق العاملين في القطاع الصحي وذويهم.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: درس جديد للعالم عن ماهية #حقوق_الإنسان #الإنسان_أولاً.
وكان مجلس الوزراء قد وجّه خلال جلسته المنعقدة أمس، بصرف مبلغ مقداره (500.000) خمسمائة ألف ريال، لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أو عسكريًّا، وسعوديًّا كان أو غير سعودي، على أن يسري ذلك بدءًا من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ (الفيروس) في 7 / 7 / 1441هـ.عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 09:46 AM
قال: تأكيد جديد على رعاية الدولة لكل مَن يقيم فيها وحمايتها لحقوق العاملين في القطاع الصحي
أكّد رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بسبب #كورونا من السعوديين وغير السعوديين، تأكيد جديد على رعاية الدولة لكل مَن يقيم فيها على حدٍ سواء، وحمايتها لحقوق العاملين في القطاع الصحي وذويهم.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: درس جديد للعالم عن ماهية #حقوق_الإنسان #الإنسان_أولاً.
وكان مجلس الوزراء قد وجّه خلال جلسته المنعقدة أمس، بصرف مبلغ مقداره (500.000) خمسمائة ألف ريال، لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أو عسكريًّا، وسعوديًّا كان أو غير سعودي، على أن يسري ذلك بدءًا من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ (الفيروس) في 7 / 7 / 1441هـ.
، العواد عن قرار "الوزراء" بخصوص متوفى كورونا: درس جديد للعالم عن ماهية حقوق الإنسان ،
المصدر : الخليج 365
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