، الخارجية الأسترالية تهاجم قطر على خلفية فضيحة الفحوص الطبية وخلع الملابس ،

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هاجمت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، السلطات القطرية، حول ما يتعلق بفضيحة الخطوط القطرية التي قامت بإجبار مسافرات أستراليات على التعرُّض والخضوع لفحوصات طبية في مطار الدوحة الطبية بعد العثور على طفل في أحد حمامات مطار حمد الدولي.
وقالت باين في مؤتمر صحفي "هذا هجوم فاضح ومثير للقلق بشكل كبير، وأول مرة أسمع به في حياتي، لقد أوضحنا وجهات نظرنا للسلطات القطرية، وسنتابع التحقيقات فهذا أمر فاضح وفظيع لا يمكن السكوت عنه".
ونشرت السلطات الأسترالية بياناً قالت فيه "إن الحكومة الأسترالية تشعر بقلق بالغ إزاء المعاملة غير المقبولة لبعض الركاب على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية أخيراً في مطار الدوحة"، واصفة معاملة الركاب بأنها "مسيئة وغير ملائمة بشكل صارخ".
وتدخلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في القضية، التي قالت إنها كانت على علم بالموضوع ولن تعلق أكثر حيث إنها مازالت تلتقي المسافرات وتحقّق في الأمر وستكشف كامل التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات.
فيما أشارت شبكة (abc) الأمريكية، إلى أن حادثة المسافرات الأستراليات تكشف معاملة المرأة والتفاوت بين الجنسين والقمع والضغوط التي تتعرّض لها النساء في قطر.
وأضافت أن الفحوصات التي تمت على أكثر من 12 امرأة كانت طريقة غريبة ومسيئة للغاية، مشيرة الى أنها ليست الطريقة الصحيحة للبحث عن أم الطفل.
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 09:28 AM
ماريس باين: هجوم فاضح ومثير للقلق بشكل كبير وأول مرة أسمع عنه في حياتي
هاجمت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، السلطات القطرية، حول ما يتعلق بفضيحة الخطوط القطرية التي قامت بإجبار مسافرات أستراليات على التعرُّض والخضوع لفحوصات طبية في مطار الدوحة الطبية بعد العثور على طفل في أحد حمامات مطار حمد الدولي.
وقالت باين في مؤتمر صحفي "هذا هجوم فاضح ومثير للقلق بشكل كبير، وأول مرة أسمع به في حياتي، لقد أوضحنا وجهات نظرنا للسلطات القطرية، وسنتابع التحقيقات فهذا أمر فاضح وفظيع لا يمكن السكوت عنه".
ونشرت السلطات الأسترالية بياناً قالت فيه "إن الحكومة الأسترالية تشعر بقلق بالغ إزاء المعاملة غير المقبولة لبعض الركاب على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية أخيراً في مطار الدوحة"، واصفة معاملة الركاب بأنها "مسيئة وغير ملائمة بشكل صارخ".
وتدخلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في القضية، التي قالت إنها كانت على علم بالموضوع ولن تعلق أكثر حيث إنها مازالت تلتقي المسافرات وتحقّق في الأمر وستكشف كامل التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات.
فيما أشارت شبكة (abc) الأمريكية، إلى أن حادثة المسافرات الأستراليات تكشف معاملة المرأة والتفاوت بين الجنسين والقمع والضغوط التي تتعرّض لها النساء في قطر.
وأضافت أن الفحوصات التي تمت على أكثر من 12 امرأة كانت طريقة غريبة ومسيئة للغاية، مشيرة الى أنها ليست الطريقة الصحيحة للبحث عن أم الطفل.
، الخارجية الأسترالية تهاجم قطر على خلفية فضيحة الفحوص الطبية وخلع الملابس ،
المصدر : الخليج 365
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