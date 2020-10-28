- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على حركة الحشود بالمسعى، واطلع على آليات تفويج المعتمرين وجاهزية الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وسير البرامج والمبادرات المعدة من قِبل الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن.
ونوّه إلى أهمية بذل أقصى الجهود من قِبل جميع العاملين، وضرورة التقيد بالإجراءات الصحية والوقائية الموصى بها، من ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، والمحافظة على مسافة التباعد المكاني وتهيئة كل ما من شأنه خدمة المعتمرين والمصلين وإعانتهم على تأدية النسك والعبادات بكل يسر وسهولة.
يأتي ذلك ضمن جولاته الميدانية الهادفة إلى رصد جاهزية الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام والتأكد من مراعاتها متطلبات المعتمرين والمصلين.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 09:08 AM
نوّه إلى أهمية بذل أقصى الجهود من قِبل العاملين وضرورة التقيد بالإجراءات الصحية
وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على حركة الحشود بالمسعى، واطلع على آليات تفويج المعتمرين وجاهزية الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وسير البرامج والمبادرات المعدة من قِبل الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن.
ونوّه إلى أهمية بذل أقصى الجهود من قِبل جميع العاملين، وضرورة التقيد بالإجراءات الصحية والوقائية الموصى بها، من ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، والمحافظة على مسافة التباعد المكاني وتهيئة كل ما من شأنه خدمة المعتمرين والمصلين وإعانتهم على تأدية النسك والعبادات بكل يسر وسهولة.
يأتي ذلك ضمن جولاته الميدانية الهادفة إلى رصد جاهزية الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام والتأكد من مراعاتها متطلبات المعتمرين والمصلين.
، السديس يقف على حركة الحشود بالمسعى ويطلع على تفويج المعتمرين بالحرم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السديس يقف على حركة الحشود بالمسعى ويطلع على تفويج المعتمرين بالحرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.