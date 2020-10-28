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سجلت كوريا الجنوبية 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت الصحة الكورية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 26 ألفًا و146؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 461 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.
سجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 29787 إصابة جديدة بفيروس كورونا و549 حالة وفاة.
وأوضحت الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ أكثر من 5.4 مليون حالة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 158 ألف حالة.فيروس كورونا الجديد
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 08:22 AM
الصحة البرازيلية: العدد الإجمالي للإصابات بلغ أكثر من 5.4 مليون حالةكورونا.. 103 إصابات جديدة بكوريا الجنوبية و549 وفاة في البرازيل
سجلت كوريا الجنوبية 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت الصحة الكورية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 26 ألفًا و146؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 461 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.
سجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 29787 إصابة جديدة بفيروس كورونا و549 حالة وفاة.
وأوضحت الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ أكثر من 5.4 مليون حالة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 158 ألف حالة.
، كورونا.. 103 إصابات جديدة بكوريا الجنوبية و549 وفاة في البرازيل ،
المصدر : الخليج 365
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