شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف موعد البداية الفعلية للشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، عن موعد البداية الفعلية لفصل الشتاء في المملكة. كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، عن موعد البداية الفعلية لفصل الشتاء في المملكة. وقال الحصيني: " المربعانية 1442/4/22هـ 7 ديسمبر البداية الفعلية للشتاء وتنتهي في واحد جماد ثاني 1442هـ - 14 يناير " . وتابع: " دخول الشتاء فلكياً وهو الانقلاب الشتوي في السعودية والنصف الشمالي من الأرض سيحدث بإذن الله 6 جماد الأول 1442هـ يوافق 21 ديسمبر وينتهي في 1442/8/6هـ 19 مارس.

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