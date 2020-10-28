وزارة السياحة تعلن عن 15 برنامج ابتعاث وتوظيف وتأهيل للرجال والنساء

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تعلن وزارة السياحة (وكالة تنمية رأس المال البشري) عن إطلاق أكبر استراتيجية وطنية لتنمية القدرات وتطوير الكفاءات السياحية في المملكة عبر (15) برنامج تأهيل وتوظيف لحديثي التخرج والباحثين عن عمل، تشمل (برامج ابتعاث، برامج تدريب منتهي بالتوظيف، معسكرات وبرامج تدريبية مجانية) على النحو التالي:
برامج تنمية رأس المال البشري:
– برنامج الإبتعاث السياحي
– برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف
– برنامج التدريب التطبيقي
– برنامج حفاوة
– شهادات الاعتماد الاحترافية
– برنامج إعداد القادة
– برنامج التعليم التنفيذي
– منصة التعليم السياحي الإلكتروني
– برنامج تدريب الإعارة
– برنامج معسكر تأسيس المنشآت السياحية
– برنامج مسرعة الأعمال السياحي
– برنامج بناء القدرات للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة
– استوديو الشركات الناشئة
– مجمع الابتكار وريادة الأعمال السياحي
– برنامج تحدي الوجهات السياحية
نبذة عن استراتيجية تنمية رأس المال البشري:
تعتز وكالة تنمية رأس المال البشري في وزارة السياحة بإطلاق أكبر استراتيجية وطنية لتنمية القدرات وتطوير الكفاءات السياحية في المملكة والتي تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة بأعلى المعايير العالمية وتعكس قيم الضيافة السعودية الأصيلة من خلال تأهيل حديثي التخرج والباحثين عن عمل وتطوير العاملين في القطاع وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من البرامج المميزة لإحداث نقلة نوعية تعكس طموح نمو قطاع السياحة وإثراء تجربة السائح بما يليق بالمملكة العربية السعودية والمساهمة في تحقيق رؤية 2030
طريقة التقديم:
يبدأ التسجيل من اليوم الثلاثاء 1442/3/10هـ من خلال اختيار البرنامج وتعبئة الطلب عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد على الرابط: https://bit.ly/3kAIHUr
تفاصيل أكثر:
https://hcdp.mt.gov.sa/
Source wadhefa
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