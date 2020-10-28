دروب تعلن 10 دورات مجانية عن بعد في اللغة الإنجليزية وبرامج الأوفيس

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تعلن منصة (دروب ) للتعليم الإلكتروني إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (المدعومة من وزارة الموارد البشرية) عن توفر (10) دورات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي (برامج الأوفيس)، وهي دورات مجانية مستمرة للرجال والنساء مع شهادات إجتياز معتمدة، على النحو التالي:

دورات اللغة الإنجليزية:

– الإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية (IELTS)

– أساسيات اللغة الإنجليزية في الاستماع

– أساسيات اللغة الإنجليزية في القواعد

– أساسيات اللغة الإنجليزية في الكتابة

– مهارات المحادثة باللغة الإنجليزية للمبتدئين

دورات الحاسب الآلي:

– تكنولوجيا المعلومات في مكان العمل (أتقن برامج المايكروسوفت)

– تكنولوجيا المعلومات في مكان العمل (أبدِع في تقديم البيانات)

– مقدمة في برنامج مايكروسوفت آلوتلوك.

– مقدمة في برنامج مايكروسوفت باوربوينت

– مقدمة في برناج مايكروسوفت وورد

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المزايا:

– جميع الدورات مجانية (عن بعد).

– دورات مستمرة مع توفر المرونة في أوقات التدريب.

– شهادات مجانية معتمدة لدى كبرى الشركات والجهات الحكومية

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الدخول على الروابط أدناه واختيار الدورة والضغط على (سجل الآن):

– للتقديم على الدورات المجانية في اللغة الإنجليزية: إضغط هنا

– للتقديم على الدورات المجانية في الحاسب الآلي: إضغط هنا

Source wadhefa

