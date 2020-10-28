الهيئة العامة للمنافسة تعلن وظائف إدارية وتقنية للجنسين حديثي التخرج

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تعلن الهيئة العامة للمنافسة بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية للرجال والنساء حملة البكالوريوس حديثي التخرج حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي التطوير التنظيمي (Specialist – Organization Development)
المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية، هندسة صناعية) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
– موظف دعم تقنية المعلومات (IT – Technical Support)
المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، تقنية معلومات) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/3/10هـ (الموافق 2020/10/27م) من خلال الروابط التالية:
– للتقديم على وظيفة (أخصائي تطوير تنظيمي): إضغط هنا
– للتقديم على وظيفة (موظف دعم تقنية المعلومات): إضغط هنا
Source wadhefa
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